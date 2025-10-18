Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe, savunma ve orta saha hattını güçlendirmek için rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi. Yönetim, hem yerli hem de uluslararası deneyime sahip iki yıldız futbolcu için girişimlere başladı.

SAVUNMADA MERİH DEMİRAL ÖNCELİKLİ HEDEF

Sarı-lacivertlilerin savunmadaki ilk hedefi Merih Demiral oldu. Al-Ahli forması giyen milli stoperin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı. Kulüp, yerli statüsünde olması nedeniyle Merih transferine büyük önem veriyor.

ORTA SAHADA HEDEF: MİLINKOVİC-SAVİC

Orta saha için ilk hedef Leon Goretzka olsa da, Bayern Münih'in olumsuz yanıtı üzerine rota Sergej Milinkovic-Savic'e çevrildi. Al-Hilal forması giyen Sırp yıldızın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe bu transfer için resmi temaslara kısa süre içinde başlayacak.

HER İKİ KULÜP DE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Hem Al-Ahli hem de Al-Hilal, yıldız oyuncularıyla yeni sözleşme imzalamak istiyor. Ancak oyuncuların Avrupa'ya dönme düşünceleri, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Ocak ayı transfer döneminde bu iki isimle ilgili gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.