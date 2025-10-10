Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor
Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırarak eski yıldızı Kim Min-jae'yi transfer gündemine aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Güney Koreli stoper için Bayern Münih ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Kim Min-jae, bu sezon Bayern'de beklediği süreleri bulamadı ve yalnızca 2 maçta 1 asist yapabildi.
TEMESA GEÇİLECEK
Başkan Sadettin Saran ve yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Güney Koreli stoper için Bayern Münih ile temasa geçmeye hazırlanıyor.
BAYERN'DE GERİ PLANDA KALDI
2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunmacı, bu sezon Alman devinde beklediği süreleri bulamadı. Bundesliga'da yalnızca 2 maçta 1 asist yapan Kim Min-jae, toplamda 6 resmi maçta 326 dakika forma giyebildi. Bayern'de stoper hattında Upamecano–Tah ikilisi ön plana çıkınca, Güney Koreli futbolcu kulübede kaldı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe'nin transfer planında, geçen sezon Milan Skriniar örneğinde olduğu gibi bir model izlenmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Kim Min-jae için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe savunmasını yeniden tanıdık bir isimle güçlendirmiş olacak.
KİM MIN-JAE DÖNÜŞE SICAK
2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Kim Min-jae'nin bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor. Güney Koreli stoperin, Fenerbahçe'yi hâlâ yakından takip ettiği ve yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye istekli olduğu öne sürüldü.