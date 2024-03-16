Üye Girişi
Haberler

Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıklayan Sadettin Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor. Taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Saran'ın yıllar önce sarı-lacivertli camia hakkındaki açıklamalarını ve Fenerbahçe'yi dava etmesini gerekçe göstererek Saran'ın başkan olmasını istemiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı için aday olduğunu açıkladı.

"TEPKİ YAĞIYOR"

Fakat, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz" diyerek adaylığını açıklayan Saran'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki geldi.

YILLAR ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR GÜNDEMDE

Sosyal medyada yer alan yorumlara göre, taraftarların Saran'ı istememesinin nedeni Saran'ın geçtiğimiz yıllarda sarı-lacivertli camia hakkında yaptığı açıklamaları ve Fenerbahçe'yi dava etmesi.

SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklayan Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

İşte Saran'a yapılan yorumlardan bazıları;

Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

Taraftarlar çıldırdı! Fenerbahçe'ye başkan adayı olan Sadettin Saran'a soğuk duş

Kaynak: Haberler.com / Spor

Saadettin Saran Fenerbahçe Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli? Soner Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Toroslar Belediye Başkan adayı Soner Çelik kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Tarsus Belediye Başkan adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli? Ersoy Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Silifke Belediye Başkan adayı Ersoy Şahin kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (2)

TT:

Adamı haksız yere ihraç etmişler diye dava açmış ve kazanıp Fenerbahçe ye geri dönmüş... Bunda kızılacak ne var... Fenerbahçe ye geri dönmek uğruna 7 sene mahkemelerde uğraşmış... Ben başarılı olacağını düşünüyorum...

13
2
yanıtYanıtla
Orhan D:

Yalandan yer kimse çıldırmasın. Sadettin Saran bence Fenerbahçe'ye başkan olacak kalitede bir insan. Aziz Yıldırım veya Sadettin Saran en uygun tercih.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title