Taraftarlar ateşi yaktı! Süper Lig devinde Anderson Talisca sesleri

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı Kadıköy'de alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında başkan Ali Koç ve yönetimine tepkiler çığ gibi. Sarı-lacivertli taraftalar, bu kez de Koç yönetimini gerçekleşmeyen transferler üzerinden vurdu.

TALISCA ATEŞİNİ YAKTILAR

10 numara pozisyonunda oynayan Sebastian Szymanski'nin yetersiz kalması tepkilere yol açarken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi. Sarı lacivertli taraftarlar, yönetime eleştirilerde bulunurken, transfer için de ateşi yaktı. Fenerbahçeliler, sosyal medya hesaplarından Anderson Talisca yangını başlattı. Jose Mourinho'nun veto ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını paylaşan taraftarlar, Brezilyalı yıldızın alınmamasına tepki gösterdi.

SZYMANSKI SINIFTA KALDI

Oynadığı son 24 Süper Lig maçının 22'sine ilk 11'de başlayan ve sadece 1 gol atan Sebastian Szymanski'nin yetersiz performansı da Talisca'nın gündeme gelmesinde büyük rol oynadı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi yaptığı "Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Sörloth. Bunlardan ikisini halletsinler gerisini biz hallederiz" açıklamaları hatırlatarak alınmayan yıldızlar için yönetimi eleştirdi.