Taraftarlar akın etti! İstanbul'a gelen Osimhen'e coşkulu karşılama

Süper Lig devi Galatasaray, bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in kiralık transferini KAP'a bildirdi. Osimhen, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

DEĞERİ 100 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Napoli'nin Nijeryalı futbolcunun sözleşmesini 2027 yılına kadar yenileme opsiyonu bulunuyor ve eğer Haziran ayına kadar satmazlarsa bu opsiyonu kullanacaklar. Sözleşme yenilenmesi halinde Osimhen'in maaşı aynı kalacak, ancak serbest kalma bedeli 150 milyon euro yerine 80 milyon euro olacak.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Victor Osimhen açıklamasında, "Dries Mertens ile birlikte forma giymişti. Kendisiyle de konuştum, bana çok yardımcı oldu buraya gelmeden önce. Takımla birlikte sahada olmaya sabırsızlanıyorum. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer var. Burada olduğum için çok mutluyum. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.