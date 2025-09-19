Taraftarlar adını sayıklıyor! İşte Osimhen'in forma giyeceği maç
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in sakatlık durumu ve sahalara dönüş tarihi netleşti. Osimhen'in pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında da riske edilmeyeceği belirtildi. Galatasaray'ın hedefi, Osimhen'i 30 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasına tam olarak hazır hale getirmek.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ligdeki Konyaspor maçında ve Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında forma giyemeyen Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi netleşti.
YOĞUN TEDAVİ YAPILIYOR
Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından ayak bileğinde bağlarda orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen Osimhen, uygulanan yoğun tedaviye rağmen Frankfurt maçına yetiştirilemedi.
KONYASPOR MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK
Teknik direktör Okan Buruk, yıldız forvetin ağrıları nedeniyle Almanya'ya götürülmediğini açıklarken, oyuncunun pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçında da riske edilmeyeceği öğrenildi.
HEDEF LIVERPOOL MAÇI
Galatasaray'da planlama, Osimhen'in 30 Eylül'de oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasına tam olarak hazır hale gelmesi yönünde. Alanyaspor maçında ise kadroya dönmesi bekleniyor.