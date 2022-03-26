Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi
- Güncelleme:
Beşiktaş yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Eski teknik direktör Önder Karaveli'nin antrenmanı saha dışında tel örgüler arkasından izlediği anların fotoğrafı sosyal medyada taraftarlardan binlerce yorum aldı. Sezon sonuna kadar Karaveli'yle devam edilmesi gerektiğini belirten taraftarlar, hocaya destek verdi.
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde sabah yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken eski teknik direktör Önder Karaveli dikkat çeken bir görüntü verdi.
ÖNDER KARAVELİ'YE DESTEK VERDİLER
Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli idmanı saha dışından, tel örgülerin arkasından takip etti. Bu görüntüye siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük ilgi gösterirken, Karaveli'ye destek yorumları yaptılar.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022