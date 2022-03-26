Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi - Haberler

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Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Eski teknik direktör Önder Karaveli'nin antrenmanı saha dışında tel örgüler arkasından izlediği anların fotoğrafı sosyal medyada taraftarlardan binlerce yorum aldı. Sezon sonuna kadar Karaveli'yle devam edilmesi gerektiğini belirten taraftarlar, hocaya destek verdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde sabah yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken eski teknik direktör Önder Karaveli dikkat çeken bir görüntü verdi.

Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi

ÖNDER KARAVELİ'YE DESTEK VERDİLER

Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli idmanı saha dışından, tel örgülerin arkasından takip etti. Bu görüntüye siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük ilgi gösterirken, Karaveli'ye destek yorumları yaptılar.

Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi

Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi

Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi

Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi

Haberler.com - Spor

Önder Karaveli, Beşiktaş, Spor, Haberler

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