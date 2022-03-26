Taraftarın yüreği sızladı! Önder Karaveli, Beşiktaş antrenmanını tel örgülerin arkasından izledi

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde sabah yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürürken eski teknik direktör Önder Karaveli dikkat çeken bir görüntü verdi.

ÖNDER KARAVELİ'YE DESTEK VERDİLER

Siyah-beyazlılarda belinde ağrı bulunan Josef de Souza salonda, Pjanic ise sahada bireysel çalıştı. Bir süredir sakatlıkları olan Welinton ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanın tamamında takımla yer aldı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli idmanı saha dışından, tel örgülerin arkasından takip etti. Bu görüntüye siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada büyük ilgi gösterirken, Karaveli'ye destek yorumları yaptılar.

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