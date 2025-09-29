Taraftarın yuhaladığı Talisca'dan ses var

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

PAYLAŞIM GELDİ

Talisca'nın yaptığı paylaşımda, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;