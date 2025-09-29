Haberler

Taraftarın yuhaladığı Talisca'dan ses var

Taraftarın yuhaladığı Talisca'dan ses var
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Antalyaspor'a karşı atılan penaltı öncesi ıslıklanmasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Islıklanma sonrası paylaşım yapan Talisca, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, penaltı öncesi ıslıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

PAYLAŞIM GELDİ

Talisca'nın yaptığı paylaşımda, "Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır" ifadeleri yer aldı.

İşte o paylaşım;

Taraftarın yuhaladığı Talisca'dan ses var

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özbaş:

Turkcesi su yani : Para geldi,geliyor ve gelecek.cokda seyimde isliklamalariniz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

muhteşem özet

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

11 kişinin içinde penaltı atacak 1 oyuncu mu var kaleci biraz uyanık olsaydı kendi sağına atlardı zaten çünkü kaçırdığı son 2 penaltı kalecininn soluna atmıştı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
