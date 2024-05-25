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Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaşlı yıldız, takımdan ayrılıyor

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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Cenk Tosun, yeni sözleşme görüşmelerinde siyah-beyazlı yönetimle anlaşamadı. Kara Kartal'a Kasımpaşa maçıyla veda edecek olan Cenk'i Suudi Arabistan takımları ve Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezonun bitimiyle sona erecek olan Cenk Tosun'un siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Tecrübeli golcü, yeni sözleşme için yapılan görüşmelerde siyah-beyazlı yönetimle anlaşma sağlayamadı. Bu sezonki performansıyla sık sık eleştirilen Cenk, Trendyol Süper Lig'in son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında son kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Tosun Paşa, bu maçın ardından taraftarlara ve Beşiktaş'a veda edecek.

Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaş yıldız, takımdan ayrılıyor

TALİPLERİ VAR

Hangi takıma gideceği de merak edilen 32 yaşındaki futbolcuya, Suudi Arabistan'dan teklifler var. Cenk Tosun'u Arda Turan'ın çalıştırdığı Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor da kadrosuna katmak istiyor.

Taraftarın sevgilisiydi! Beşiktaş yıldız, takımdan ayrılıyor

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş kariyerinde toplamda 487 maça çıkan Cenk Tosun, bu karşılaşmalarda 196 gol atarken 59 da asist yaptı. 3 farklı dönemde siyah-beyazlı takımda forma giyen Cenk, 3 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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