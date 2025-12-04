Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Derbide 89. dakikada oyuna girince tavır yaptığı iddia edilen Mauro Icardi gözden düştü. Galatasaray, ocak ayında forvet dahil 4 transfer yapmayı planlıyor.

ICARDİ'DE AYRILIK SÜRECİ BAŞLADI

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona doğru yaklaşıyor. 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli yıldızla ilgili son gelişmeler, ayrılığın artık güçlü bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

DERBİDE 89'DA OYUNA GİRDİ, TAVIR YAPTI İDDİASI

Son haftalarda performansı düşen Icardi, puansız tamamlanan Kocaelispor ve Union SG maçlarında beklentilerin altında kalmıştı. Sabah Gazetesi'ne göre oyuncu, Fenerbahçe derbisinde 89. dakikada oyuna alınmasına tepki gösterdi ve tavır yaptı. Bu olay, Icardi'nin teknik heyet ve yönetim nezdinde gözden düşmesine neden oldu.

GALATASARAY İKAMESİNİ ARAMAYA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında toplam 4 transfer yapmayı planlıyor. Arayıştaki mevkilere ilişkin detaylar şöyle:

Forvet (Icardi'nin yerine, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir isim)

Stoper

Orta saha

Kanat

Özellikle forvet takviyesi, Icardi'nin geleceğinin belirsizliği nedeniyle öncelikli konuma geldi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

32 yaşındaki Arjantinli golcünün Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacak. Bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta 765 dakika forma giyen Icardi, toplam 7 gol kaydetti. Performans ve disiplin sorunları nedeniyle yönetimin Icardi ile devam etmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.