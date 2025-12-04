Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe derbisinde oyuna geç alınmasına tepki gösterdiği iddia edilen Mauro Icardi gözden düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun ayrılığı gündemde. Galatasaray, ocak ayında forvet dahil dört bölgeye transfer yapmayı planlıyor.

Derbide 89. dakikada oyuna girince tavır yaptığı iddia edilen Mauro Icardi gözden düştü. Galatasaray, ocak ayında forvet dahil 4 transfer yapmayı planlıyor.

ICARDİ'DE AYRILIK SÜRECİ BAŞLADI

Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona doğru yaklaşıyor. 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli yıldızla ilgili son gelişmeler, ayrılığın artık güçlü bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

DERBİDE 89'DA OYUNA GİRDİ, TAVIR YAPTI İDDİASI

Son haftalarda performansı düşen Icardi, puansız tamamlanan Kocaelispor ve Union SG maçlarında beklentilerin altında kalmıştı. Sabah Gazetesi'ne göre oyuncu, Fenerbahçe derbisinde 89. dakikada oyuna alınmasına tepki gösterdi ve tavır yaptı. Bu olay, Icardi'nin teknik heyet ve yönetim nezdinde gözden düşmesine neden oldu.

Taraftarın sevgilisi olan isim Galatasaray'dan ayrılıyor

GALATASARAY İKAMESİNİ ARAMAYA BAŞLADI

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında toplam 4 transfer yapmayı planlıyor. Arayıştaki mevkilere ilişkin detaylar şöyle:

  • Forvet (Icardi'nin yerine, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir isim)
  • Stoper
  • Orta saha
  • Kanat

Özellikle forvet takviyesi, Icardi'nin geleceğinin belirsizliği nedeniyle öncelikli konuma geldi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

32 yaşındaki Arjantinli golcünün Galatasaray ile sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacak. Bu sezon lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta 765 dakika forma giyen Icardi, toplam 7 gol kaydetti. Performans ve disiplin sorunları nedeniyle yönetimin Icardi ile devam etmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnes:

Valla icardi seni hep savundum fakat son avrupa maçında ve derbide resmen hayalet gibiydin . Hic bir sey yapamıyorsan pres yap

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSogun Nn:

sektir git

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBörü 24:

Ben buna ilk başlarda kızıyordum takım arkadaşının karısına göz koyduğu için, sonralardan sosyal medya falan gslilerin yengesini tanıdıktan sonra icardi arkadaşına iyilik yapmış kötülük değil dedim :) kendine gelemedi bu yengenizden sonra :))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
