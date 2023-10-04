Şenol Güneş kötü haberi verdi! Taraftarın yolunu gözlediği yıldız futbolcu bir kez daha sakatlandı
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecekleri maç öncesi Gedson Fernandes'in sakatlandığını açıkladı. Fernandes'in son idmanda bileği döndüğü için Lugano maçında forma giyemeyeceğini belirten Güneş, büyük ihtimalle hafta sonu oynanacak maçta da Fernandes'in forma giyemeyeceğini söyledi.
Süper Lig devi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'yu konuk edecekleri maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
YİNE SAKATLANDI
Takımın yıldızı Gedson Fernandes'in sakatlığı hakkında konuşan Güneş, "Gedson Fernandes, iyileşmişti ama son idmanda bileği döndüğü için Lugano maçında forma giyemeyecek. Hafta sonu da olmayacak büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın Club Brugge'le oynadığı UEFA Konferans Ligi mücadelesinde omzundan sakatlanan Gedson Fernandes, ağrılarının bulunması sebebiyle Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştı.