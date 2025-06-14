Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı

Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
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Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor'un başkanı Ulaş Entok, görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. 17 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan kırmızı-siyahlılar büyük bir sevinç yaşarken, Entok'un istifa kararı taraftarları şaşırttı. Bazı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Entok'a seslenerek, 'Şampiyon takım başkanının görevi bırakma lüksü yoktur' ifadesini kullandı.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor şampiyonluğa ulaşarak yeniden profesyonel liglere döndü.

İSTİFA ETMEYE HAZIRLANIYOR

17 yıl aradan sonra şampiyonluk yaşayan kırmızı-siyahlılar büyük bir sevinç yaşarken yönetimden gelen haber herkesi şaşırttı. Murat Dağtekin'in haberine göre Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Yakınları devam etmesi yönünde çağrıda bulunurken yalnız bırakıldığına inanan Ulaş Entok görevi bırakmakta ısrarcı.

TARAFTAR İSYANDA

Bazı taraftarlarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Entok'a seslenerek "Şampiyon takım başkanının görevi bırakma lüksü yoktur. Bu sezon gereken kenetlenme az da olsa gerçekleşmiştir. Yeni dönemde bu kenetlenme, güçlendirilmiş bir kadroyla devam ettirilmelidir" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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