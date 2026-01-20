Haberler

Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor

Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor Haber Videosunu İzle
Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 1-0 mağlup ettiği maçı tribünden izleyen Aston Villa yetkilileri, siyah-beyazlı kulübün golcü oyuncusu Tammy Abraham için transfer girişimlerini başlatmaya hazırlanıyor. Aston Villa'nın Tammy Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon pound maaş teklif ettiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

  • Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Aston Villa, Tammy Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon pound maaş teklif etti.
  • Tammy Abraham'ın İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken, mücadeleyi izleyenler arasında Aston Villa temsilcileri de yer aldı. İngiliz ekibinin yetkilileri, karşılaşmanın ardından İstanbul'dan transfer gündemiyle ayrılmaya hazırlanıyor.

Taraftar çok sevmişti! Beşiktaş'ın yıldızı bavullarını topladı gidiyor

RESMİ TEKLİF GELİYOR

Sabah'ın haberine göre Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için bugün resmi teklifini sunacak ve pazarlık süreci başlayacak. Siyah-beyazlı kulübün, İngiliz golcü için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

ABRAHAM İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Aston Villa'nın Tammy Abraham'a 4.5 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon pound maaş teklif ettiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz

Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir

Tarih verildi! Trump dünyanın merakla beklediği kararı açıklayacak
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş

Karton bardakta aldığı çaya ödediği paraya isyan etti
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

Boğazda erkek cesedi bulundu! Deliller tek bir kişiyi işaret ediyor
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı

Malum jetteki diğer kadının ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya...