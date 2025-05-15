Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan, Süper Lig'de de şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'a büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Başkan Özbek'in Okan Buruk ile kupa finalinden sonra görüşerek ''Bunu fazlasıyla hak ettin. Seneye kimi istiyorsan o oyuncuyu sana alacağım'' dediği öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla devirip Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de de pazar günü Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda 25. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Bu doğrultuda Başkan Dursun Özbek'ten Teknik Direktör Okan Buruk'a büyük bir jest geldi.

''KİMİ İSTİYORSAN ALACAĞIM''

Türkiye Kupası maçının ardından Okan Buruk ile bir araya gelen Başkan Özbek, deneyimli hocaya bir müjde verdi. Özbek, muhtemel yaşanacak iki şampiyonluğun ödülü olarak Okan Buruk'a istediği bir transferi yapma şansı tanıdı.

İkilinin arasında geçen konuşmada Özbek'in ''Sezon başından beri sana olan güvenim tamdı. Sonunda başardık. Bunu fazlasıyla hak ettin. Seneye kimi istersen o oyuncuyu ne pahasına olursa olsun sana alacağım.'' dediği öğrenildi.

TARAFTAR OSIMHEN'İ İSTİYOR

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası finalinde taraftarlardan Dursun Özbek'e çağrı geldi. Karşılaşmanın 3-0 olduğu esnada Dursun Özbek'e seslenen Sarı-kırmızılı taraftarlar ''Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor'' tezahüratlarında bulundu. Okan Buruk'un Dursun Özbek'in bu jestinde hangi oyuncuyu transfer etmek isteyeceği merak konusu olmaya başladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇavuş Kenan:

Osimen kalsın seneye eselim avrupada

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Haber YorumlarıĞıremın Jıbute:

avrupada yine bişey yapamayacaz. hayır takımda türk yok nerdeyse. yinede bişey yapamıyoru. kadro fiyatı avrupadaki birçoğundan pahalı olsada yapamıyoruz. sorun nerde???

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Siz Osimhen in anca kramponunu alırsınız adamın bu vasat ligde ne işi var bu yaşta, adam gidici beni dedi dersiniz

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