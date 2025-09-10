Haberler

Taraftar boşuna adını haykırmıyor! Osimhen'den gönülleri fetheden hareket

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Taraftar boşuna adını haykırmıyor! Osimhen'den gönülleri fetheden hareket
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taraftar boşuna adını haykırmıyor! Osimhen'den gönülleri fetheden hareket
Haber Videosu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta Ruanda ile oynanan maçta sakatlandı. Sahalara dönüş süresi tahmini olarak 2 hafta olarak belirlendi. Ancak Osimhen, 18 Eylül'deki Eintracht Frankfurt maçında forma giymek istiyor. Sakatlığına rağmen iğneyle de olsa Şampiyonlar Ligi'ne yetişmeyi çok isteyen Osimhen, bu konuda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in İstanbul'da çekilen MR'ında ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA KESİN YOK

Tedavisine başlanan Osimhen'in sahalara tahmini dönüş süresi 2 hafta. Eyüpspor maçını kaçıracak Nijeryalı forvet için hedef 18 Eylül'deki Frankfurt sınavı.

İĞNEYLE BİLE OLSA SAHAYA ÇIKMAK İSTİYOR

Ayak bileği sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçında forma giymek için fedakârlığa hazır. Nijeryalı yıldız, iğneyle de olsa sahada olmak istiyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yağmur Atacan'dan eşi Pınar Altuğ'un yoga videosu için olay sözler

"Kıskanmıyor mu?" dedikleri Yağmur Atacan'dan olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisimizi şehit eden saldırganın babasından skandal paylaşımlar

Bu çocuk büyüyüp 2 polisimizi şehit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.