Taraftar boşuna adını haykırmıyor! Osimhen'den gönülleri fetheden hareket

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in İstanbul'da çekilen MR'ında ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA KESİN YOK

Tedavisine başlanan Osimhen'in sahalara tahmini dönüş süresi 2 hafta. Eyüpspor maçını kaçıracak Nijeryalı forvet için hedef 18 Eylül'deki Frankfurt sınavı.

İĞNEYLE BİLE OLSA SAHAYA ÇIKMAK İSTİYOR

Ayak bileği sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Eintracht Frankfurt maçında forma giymek için fedakârlığa hazır. Nijeryalı yıldız, iğneyle de olsa sahada olmak istiyor.