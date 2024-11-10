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Tanju Çolak'ın Doğum Günü Kepez'de Kutlandı

Tanju Çolak'ın Doğum Günü Kepez'de Kutlandı
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Antalya'nın Kepez Belediyesi, eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın doğum gününü kutlayarak genç oyuncularla bir araya geldi. Çolak, etkinlikte sürpriz bir yaş pastası ile karşılandı ve futbol akademisi kurma planlarını açıkladı.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, eski mili futbolcu Tanju Çolak'ın doğum gününü kutladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir etkinlik için kente gelen Çolak, Kuzeyyaka Sentetik Sahası'nda genç oyuncularla bir araya geldi. Tanju Çolak, buradaki programında yaş pastalı doğum günü sürpriziyle karşılaştı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür eden ve kendisine Atatürk portresi ile hediye edilen Kepez Belediye spor formasını giyen Çolak, belediye kulübünün bünyesinde Tanju Çolak Futbol Akademisi kurmayı planladıklarını açıkladı.

Başkan Kocagöz ise Kepez'in gençlerine spor yapmaları için sundukları imkanları daha da artırmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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