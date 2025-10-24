Haberler

Tanguy Coulibaly'nin Dizinde 3. Derece Yırtık Tespit Edildi

Tanguy Coulibaly'nin Dizinde 3. Derece Yırtık Tespit Edildi
Güncelleme:
Samsunspor'un orta sahası Tanguy Coulibaly, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlandı. Yapılan muayenede, Coulibaly'nin sol diz iç yan bağında 3. derece yırtık olduğu tespit edildi. Futbolcunun iyileşme sürecinin cerrahi gerektirmeyen durumlarda daha kısa süreceği ifade edildi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un başarılı futbolcusu Tanguy Coulibaly'nin sol diz iç yan bağında 3. derece yırtık tespit edildi.

Samsunspor'un 24 yaşındaki orta sahası Tanguy Coulibaly, UEFA Konferans Ligi'nde dün akşam oynanan Dinamo Kiev maçının 70. dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalarak sakatlandı. Sahayı sedye ile terk eden Fransız oyuncunun sağlık durumu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, "Oyuncumuz Tanguy Coulibaly, dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakasında FC Dynamo Kyiv karşılaşmasında sol dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, oyuncumuzun sol diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) 3. derece yırtık tespit edilmiştir. Tanguy Coulibaly'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uzun bir süre takımdan ayrı kalması beklenen Coulibaly'nin iyileşme sürecinin cerrahi gerektirmeyen durumlarda daha kısa süreceği öğrenildi. Transferin kapanmasına kısa süre kala takıma katılan Coulibaly, Samsunspor formasıyla bu sezon 2'si Konferans Ligi, 5'i Süper Lig olmak üzere toplam 7 maçta süre almıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
