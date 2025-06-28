Taner Taşkın: Manisa'ya En İyi Futbolu İzlettireceğiz

Taner Taşkın: Manisa'ya En İyi Futbolu İzlettireceğiz
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Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, yeni sezon öncesinde kadro yapılanması ve kamp süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Genç ve dinamik bir takım hedeflediklerini belirten Taşkın, Ferdi Zeyrek'in vefatının üzüntüsünü de dile getirdi.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kadro yapılanması ve kamp süreciyle ilgili konuşan Taşkın, "Yeniden pırıl pırıl, genç bir takım yaparak Manisa'ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz" dedi. İlk antrenmanını yapan siyah-beyazlıların deneyimli teknik direktörü Taşkın, "Geçtiğimiz sezon ligin son 10 haftasında olağanüstü mücadele eden, takımın ligde kalması için son ana kadar savaşan bütün oyuncularıma çok teşekkür ederim. Bizim gözümüzde hepsi kahraman. Yeni sezonla ilgili de sezona başlamamız biraz nahoş oldu. Hem Manisa'nın hem Türkiye'nin çok sevdiği, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle ön planda olan Ferdi Zeyrek başkanımızı kaybettik. Bunun üzüntüsüyle ilk etapta biz de takım olarak, hocalar olarak hiçbir şekilde bir transfer çalışmasında bulunamadık. Çünkü bizim de enerjimiz düştü" dedi.

Manisa şehrine en iyi mücadeleyi izleteceklerini ifade eden Taşkın, "Manisa'ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz. Şu ana kadar geçen sezon takımımızda bulunan iskelet kadrodan 6 veya 7 tane oyuncu var. Altyapımızdan gelen oyuncularla beraber çalışmalara başladık. Tabi ki aramıza katılacak oyuncular olacak. Birinci etap Manisa'da olacak. Bir hafta buradayız. İkinci etapta da Afyonkarahisar kampı olacak. Sonrasında 10 günlük bir kamp daha planlıyoruz. Tabi kolay olmayacak, zor olacak, yeni bir takım olacak. Yeniden pırıl pırıl, genç bir takım yapmayı arzu ediyoruz. Bunun için tecrübeli

oyuncular ile genç oyuncuları harmanlayıp doğru bir şekilde Manisa'ya en iyi mücadeleyi, en iyi futbolu izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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