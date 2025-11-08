Taner Taşkın'dan maç sonu olay sözler: İsimleriyle kazandılar, oyunlarıyla değil
Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, Sivasspor maçının ardından, "Sivasspor bugün galip geldiyse isminin büyüklüğüyle galip geldi, oyun oynayarak galip gelmedi" dedi.
- Manisa FK, Özbelsan Sivasspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
- Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçta verilen bir penaltının ağır olduğunu belirtti.
- Taner Taşkın, Sivasspor'un isminin büyüklüğüyle galip geldiğini, oyun oynayarak galip gelmediğini ifade etti.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.
''BÖYLE BİR PENALTI OLMAZ!''
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Bizim söylediklerimiz havada kalıyor. Biz mağlubiyeti hak eden oyun oynamadık. Çocuklar iyi mücadele ettiler. Verilen penaltı ağır bir penaltıydı. Böyle bir penaltı olmaz.'' dedi.
''SİVASSPOR İSMİYLE KAZANDI''
Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Rakibimiz 3 kez kalemize geldi, 3'ü de gol oldu. Biz de 3 kez gol attık ama birisi verilmedi. Biz bu deplasmanda puan alacağımızdan emindik. Sivasspor bugün galip geldiyse isminin büyüklüğüyle galip geldi, oyun oynayarak galip gelmedi" diye konuştu.