Taner Taşkın: 'Bireysel hatalar puan kaybettirdi'

Taner Taşkın: 'Bireysel hatalar puan kaybettirdi'
Manisa Futbol Kulübü teknik direktörü Taner Taşkın, Erzurumspor FK ile oynanan 1-1 berabere biten maçın ardından takımının performansını değerlendirerek, bireysel hataların etkisine dikkat çekti ve gelecekte kazanacaklarına inandığını vurguladı.

1'inci Lig7de milli aranın ardından evinde Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Taner Taşkın değerlendirmelerde bulundu. Takımının iyi bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Milli maç arasını çok iyi değerlendirdik. Sahada çok derli toplu bir oyun vardı. Galip gelebileceğimiz maçta yine bireysel hatadan dolayı kendi sahamızda puan kaybettik. Erzurumspor FK güçlü ve iyi bir takım ama onların bütün güçlü yerlerini bertaraf ettik. Rakibe neredeyse hiç net pozisyon vermeden bir puan aldık" dedi.

Çıkışa geçip maçları kazanacaklarını belirten Taşkın sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Manisa Futbol Kulübü olarak iyi bir takımız. O yüzden sabırla çalışacağız. Sabırla, inatla iyi takım olduğumuzu, ilk önce kendimize, daha sonra rakiplerimize göstereceğiz. Takımımın mücadelesinden, istekli ve arzulu oyunundan son derece memnunum. Bir puanı yine artı olarak hanemize yazıyoruz. Her puanın değerini biliyoruz. Önümüzdeki Sarıyer maçı daha da zorlu geçecek. Çok iyi hazırlanıp bir an önce yukarıya doğru kendimizi atmak istiyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
