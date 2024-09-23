Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

Sierra Leone'den gelip Real Valladolid'de adından söz ettiren Juma Bah, Jose Zorrilla Stadyumu'nda "maçın adamı" olarak seçildi. Henüz bir ay önce takıma katılan genç stoperin kariyeri, bu kısa süre içinde adeta bir peri masalına dönüştü. Bah, Real Sociedad'a karşı ilk 11'de çıktığı LaLiga'daki ilk maçını "çılgınca" olarak nitelendirirken, Real Valladolid'in resmi kanallarında mütevazı kökenlerinden bahsettiği konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı.

GEÇMİŞİNE SAYGI DUYUYOR

Genç futbolcu, Sierra Leone'deki zor hayatını hatırlarken, "Uzun bir süre babamın çalıştığı fırında ona yardım ettim. Tahılları pişirmesine ve annemin pazarda satacağı yemekleri hazırlamasına yardım ettim" diyerek geçmişine saygı duruşunda bulundu.

"HİÇ KRAMPONUM YOKTU"

Bah, sokaklarda futbol oynarken bir gözlemcinin dikkatini çekmesiyle profesyonel kariyerine adım attı ve hızla ülkesinin en üst ligine yükseldi. Sierra Leone gibi fakir bir ülkeden gelen Bah, futbolculuğun zorluklarını yakından yaşamış. "Hiç kramponum yoktu ve bu gerçekten stresliydi, ama şimdi burada olduğum için mutluyum." sözleriyle o zorlu günleri anlatan Bah'ın Avrupa macerası, Real Valladolid gözlemcilerinden Pachu'nun onu fark etmesiyle başladı.

"BENİ OYNARKEN İZLEDİ VE BANA İNANDI"

"Pachu, İspanya'dan geldi, beni oynarken izledi ve bana inandı. Bu gerçekten inanılmaz." diyerek İspanyol gözlemcinin ona sunduğu fırsatı şaşkınlıkla dile getiriyor. Takıma katılmasından kısa bir süre sonra Bah, önce Promesas ile antrenmanlara başladı, ardından bir hafta içinde yedek takımla sahaya çıktı. Division de Honor Juvenil'de oynadığı iki maçın ardından, teknik direktör Pezzolano'nun dikkatini çekti ve A takımla çalışmalara davet edildi.

"KALBİM KÜT KÜT ATMAYA BAŞLADI"

Bah, bu hızlı yükselişi şaşkınlıkla anlatıyor: "A takımla antrenman yapmak için çağrıldığımda inanamadım. Koç bana güvenip kadroya aldı. Soyunma odasında adımı gördüğümde kalbim küt küt atmaya başladı, dışarı çıkıp taraftarların adımı haykırması ise beni derinden etkiledi. Juma Bah'ın kısa sürede gösterdiği bu büyük başarı, Real Valladolid'de neler yapabileceğini merakla bekleten bir hikâye olarak hafızalara kazındı."