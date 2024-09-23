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Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

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Sierra Leone'de babasının fırınında çalışarak büyüyen Juma Bah, şimdi LaLiga'da yıldızlaşmaya başladı. Bir ay önce Real Valladolid'e katılan Juma Bah, ilk lig maçında sergilediği performansla maçın adamı seçildi. Genç yıldız, performansı kadar ilginç hikayesiyle de adından söz ettiriyor.

Sierra Leone'den gelip Real Valladolid'de adından söz ettiren Juma Bah, Jose Zorrilla Stadyumu'nda "maçın adamı" olarak seçildi. Henüz bir ay önce takıma katılan genç stoperin kariyeri, bu kısa süre içinde adeta bir peri masalına dönüştü. Bah, Real Sociedad'a karşı ilk 11'de çıktığı LaLiga'daki ilk maçını "çılgınca" olarak nitelendirirken, Real Valladolid'in resmi kanallarında mütevazı kökenlerinden bahsettiği konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı.

GEÇMİŞİNE SAYGI DUYUYOR

Genç futbolcu, Sierra Leone'deki zor hayatını hatırlarken, "Uzun bir süre babamın çalıştığı fırında ona yardım ettim. Tahılları pişirmesine ve annemin pazarda satacağı yemekleri hazırlamasına yardım ettim" diyerek geçmişine saygı duruşunda bulundu.

Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

"HİÇ KRAMPONUM YOKTU"

Bah, sokaklarda futbol oynarken bir gözlemcinin dikkatini çekmesiyle profesyonel kariyerine adım attı ve hızla ülkesinin en üst ligine yükseldi. Sierra Leone gibi fakir bir ülkeden gelen Bah, futbolculuğun zorluklarını yakından yaşamış. "Hiç kramponum yoktu ve bu gerçekten stresliydi, ama şimdi burada olduğum için mutluyum." sözleriyle o zorlu günleri anlatan Bah'ın Avrupa macerası, Real Valladolid gözlemcilerinden Pachu'nun onu fark etmesiyle başladı.

Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor

"BENİ OYNARKEN İZLEDİ VE BANA İNANDI"

"Pachu, İspanya'dan geldi, beni oynarken izledi ve bana inandı. Bu gerçekten inanılmaz." diyerek İspanyol gözlemcinin ona sunduğu fırsatı şaşkınlıkla dile getiriyor. Takıma katılmasından kısa bir süre sonra Bah, önce Promesas ile antrenmanlara başladı, ardından bir hafta içinde yedek takımla sahaya çıktı. Division de Honor Juvenil'de oynadığı iki maçın ardından, teknik direktör Pezzolano'nun dikkatini çekti ve A takımla çalışmalara davet edildi.

"KALBİM KÜT KÜT ATMAYA BAŞLADI"

Bah, bu hızlı yükselişi şaşkınlıkla anlatıyor: "A takımla antrenman yapmak için çağrıldığımda inanamadım. Koç bana güvenip kadroya aldı. Soyunma odasında adımı gördüğümde kalbim küt küt atmaya başladı, dışarı çıkıp taraftarların adımı haykırması ise beni derinden etkiledi. Juma Bah'ın kısa sürede gösterdiği bu büyük başarı, Real Valladolid'de neler yapabileceğini merakla bekleten bir hikâye olarak hafızalara kazındı."

Tam bir başarı hikayesi! Bir dönem ayağında kramponu yoktu, şimdi herkes parmakla gösteriyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Sierra Leone Valladolid İspanya Futbol Spor

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Yorumlar (1)

Köfteci Jardel:

Helal olsun. Adam imkansızlık ve sefalet içinde doğmuş ama hayallerine kavuşmuş.

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