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Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü

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Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Wanda Nara'yı unutamıyor. Arjantin basınına göre Icardi, ayrılık sonrası depresyona girdi ve 7 kilo verdi. Yıldız golcünün zayıf hali sevenlerini hayli düşündürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'dan ayrılan Mauro Icardi, aşk acısı çekiyor. Arjantin basını oyuncunun depresyona girdiğini ve 7 kilo verdiğini iddia etti.

7 KİLO BİRDEN VERDİ

Arjantinli gazeteci Gustavo Mendez, Icardi'nin, Wanda Nara'dan ayrıldıktan sonraki durumu nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar ve yöneticilerin endişeli olduğunu öne sürdü. Icardi'nin ayrılık sonrası depresyonda ve iştahsız olduğunu iddia eden Mendez, Arjantinli golcünün 7 kilo kaybettiğini ve bu durumun sarı-kırmızılı taraftarlar ve yönetimi endişelendirdiği söyledi.

LECCE MAÇINDA SEZONU AÇACAK

Öte yandan sarı-kırmızılıların idmanlarında sıkı çalışan Icardi'nin kilo verdiği de gözlerden kaçmamıştı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında oynadığı ilk üç hazırlık maçında süre almadı. Arjantinli golcünün, 24 Temmuz'da Lecce ile oynanacak hazırlık maçında ise süre alması bekleniyor.

İşte Icardi'nin son hali;

Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü

Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü

Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Arjantin Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Pikachu hd:

aga be has fenerliyim ama adama üzüldüm beya ne demişler:( gün gelir senin için başka birini bırakan gün gelir başkası için seni bırakır):

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Emir Güler:

BOŞVER KANKA KADININ KUMAŞI KÖTÜYDÜ ZATEN

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