Haberler

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe’nin, eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yaklaşık 6 yıl sonra yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve transferde sona yaklaştığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de ilk imza için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin hücum hattına yapacağı ilk takviyelerden birinin eski golcüsü Vedat Muriqi olacağı öne sürüldü.

MURİQİ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Vedat Muriqi’nin, yeniden Fenerbahçe formasını giymeye oldukça sıcak baktığı belirtildi. Transferin 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

ARA TRANSFERDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

31 yaşındaki golcü, kısa süre önce yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile temas kurduğunu dile getirmişti. Muriqi, “Ocak ayında Fenerbahçe’ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi” ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Tecrübeli santrfor, bu sezon Mallorca formasıyla 29 maçta görev aldı. Muriqi, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

6 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Vedat Muriqi, 2019 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’den 2020’de ayrılmış ve Lazio’ya 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kosovalı golcünün sarı-lacivertli takıma dönüşü, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Şaka heralde.. Seneye genç dediğiniz İsmail Yüksek bile 28 olacak bu dedeler ile tavla bile oynanmaz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

2gr akıl yok bu takımda

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Müyadı geçmeye başladığı için mi geri alacağız. Tonlarca da para öderiz. Kimin eli kimin cebinde belli olmayan transferle.r

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNamik Kemal Erdem:

Yahu nedir bu ya.vedat belki iyidir ama Fener'e yakışmıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

