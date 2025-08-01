Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için Feyenoord'a karşı olan kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bildirilen kadroda 10 futbolcu yer almadı. Eksik olan futbolcular arasında Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor bulunuyor.
Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için UEFA'ya bildirilen kadroya 10 futbolcu yazılmadı.
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro;
Kaleci: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Defans: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown
Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk Tosun
Listeye yazılmayan futbolcular;
- Diego Carlos
- Rodrigo Becao
- Omar Fayed
- Ognjen Mimovic
- Miha Zajc
- Lincoln Henrique
- Mert Hakan Yandaş
- Cengiz Ünder
- Burak Kapacak
- Emre Mor
MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.