Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için UEFA'ya bildirilen kadroya 10 futbolcu yazılmadı.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro;

Kaleci: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Defans: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk Tosun

Listeye yazılmayan futbolcular;

Diego Carlos

Carlos Rodrigo Becao

Omar Fayed

Ognjen Mimovic

Miha Zajc

Lincoln Henrique

Mert Hakan Yandaş

Cengiz Ünder

Burak Kapacak

Emre Mor

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.