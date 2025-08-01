Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için Feyenoord'a karşı olan kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bildirilen kadroda 10 futbolcu yer almadı. Eksik olan futbolcular arasında Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor bulunuyor.

Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için UEFA'ya bildirilen kadroya 10 futbolcu yazılmadı.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro;

Kaleci: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Defans: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk Tosun

Listeye yazılmayan futbolcular;

  • Diego Carlos
  • Rodrigo Becao
  • Omar Fayed
  • Ognjen Mimovic
  • Miha Zajc
  • Lincoln Henrique
  • Mert Hakan Yandaş
  • Cengiz Ünder
  • Burak Kapacak
  • Emre Mor

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu

Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi

Osimhen gölgede kalacak! Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

osimhenin fiyatina muhasebecilik yapan sari civcivlerin kadroya almadigi çöplerin maliyeti , osimheninin en az 5 kati , maliye is basina !!!

Yorum Beğen19
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Haber Yorumlarıtolgn:

sana ne? seninde onlardan farkın yokmuş

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Haber YorumlarıMehmet KERİM:

Hükümetten ve pensilvanyadan destekliler mi söylüyor bunu

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Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

O İSMİ YAZILANLAR FUTBOLCU DEĞİL Kİ ÇÖP.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSpartakus:

Yandaş Hakan yoksa türü geçeriz......

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Haber YorumlarıHALİL BAYINDIR:

mert hakanın kaçırdığı penaltıyı unutamıyorum nedense unutmak istiyorum ama olmuyor

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