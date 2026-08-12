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Talisca, Sturm Graz karşısında attığı golle tarihe geçti

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yenerek tur atladı. Tek golü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarındaki 16. golüyle kulüp tarihinde Alex de Souza'yı geçerek en golcü yabancı oyuncu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0'ın rövanşında deplasmanda 1-0 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki tek golünü atan Anderson Talisca, Avrupa maçlarında 9'u Fenerbahçe formasıyla olmak üzere 16. golünü kaydederek tarihe geçti.

Liebenau Stadı'nda oynanan mücadelenin 66. dakikasında kazanılan penaltıda fileleri havalandıran Talisca, Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçlarındaki 9. golünü kaydetti.

Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş'ta forma giyen Talisca, siyah-beyazlı ekiple Avrupa arenasında 7 kez gol sevinci yaşamıştı. Toplamda 16 gole ulaşan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa maçlarındaki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde etti.

Fenerbahçe'nin bu sezon Gornik Zabrze ve Sturm Graz ile oynadığı 4 maçta da fileleri havalandıran Talisca, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında ise 4 gol kaydetmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA
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