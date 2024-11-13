Üye Girişi
Haberler

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'dan ayrılması beklenen ve Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile masada olan Anderson Talisca'nın sarı-lacivertlilerden istediği para dudak uçuklattı. Brezilyalı yıldız, Al Nassr'dan net olarak kazandığı 12 milyon euronun altına inmiyor.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Anderson Talisca için devreye girmişti. Görüşmeleri sportif direktör Mario Branco'nun yürüttüğü Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertlilerden istediği maaş belli oldu.

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Anderson Talisca olmuştu. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transferde önceliği Youssef En Nesyri'ye vermesi nedeniyle Talisca için başlatılan girişimleri askıya almıştı.

GÖRÜŞMELERİ BRANCO YÜRÜTÜYOR

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla iletişim halinde olduğu ve zaman zaman görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. 10 numara pozisyonunda yaratıcı bir oyuncu arayışı içinde olan Branco'nun koşulların oluşması halinde Talisca için resmi girişimlere başlayabileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN İSTEDİĞİ MAAŞ

Al Nassr'ın yetenekli futbolcu için 10 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi. Suudi kulübünde yıllık net 12 milyon euro kazanan Talisca'nın da aynı seviyede ücret talep edeceği ileri sürüldü. Söz konusu transferi sponsorlarla bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yıldız isme 8 milyon euro maaş önermişti.

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

Antalya'da ölü bulunan kardeşlerle ilgili korkunç şüphe

 Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturması genişliyor

 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti

5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı

Dara Üs bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZekeriya aydın:

Söğüşle feneri gel.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaba Can:

Almayın hemen iptal

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yasemin Gündoğan kim? Almanya Yasemin Gündoğan olayı nedir? Hakan Keleş kimdir? Hakan Keleş hangi takımları çalıştırdı? Till Lindemann İstanbul konseri ne zaman, nerede? Rammstein konseri ne zaman? Sahipsizler Melis kimdir? Sahipsizler Yusuf kimdir? Wanda Nara eski hali nasıl, Wanda Nara estetikli mi? Nasuh Mahruki neden gözaltına alındı? Ece Bağcı Sezen kimdir? Ece Bağcı Sezen kaç yaşında, nereli? Ece Bağcı Sezen hayatı ve biyografisi! Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen hayatı ve biyografisi! Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli? Hazal Subaşı hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.