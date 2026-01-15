Talisca'dan geleceği için net mesaj: Birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, ülkesinin basınından Placar'a konuştu. Geleceğine ilişkin merak edilen soruları yanıtlayan Talisca, Türkiye'de mutlu olduğunu vurgularken Fenerbahçe'de birkaç yıl daha kalmayı planladığını söyledi.

"BREZİLYA'YA DÖNMEYECEĞİM"

Talisca, şu aşamada Brezilya'ya dönüş düşüncesi olmadığını net bir dille ifade etti. Brezilyalı futbolcu, "Şu an için Brezilya'ya dönmeyeceğim. Burada hâlâ yapmam gereken işler var. Bir gün belki dönerim ama birkaç yıl daha Fenerbahçe'de kalacağım, Türkiye'de çok mutluyum" dedi.

"JORGE JESUS BENİ ORTA SAHA OYUNCUSU YAPTI"

Kariyerindeki dönüşüm noktalarından birinin Jorge Jesus olduğunu belirten Talisca, "Çok gol attığımı gördü ve beni orta saha oyuncusu yaptı. Bu her şeyi değiştirdi. Bugün ben bir orta saha oyuncusuyum" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ RIVALDO'YA BENZETİYORUM"

Oyun tarzına dair değerlendirmede bulunan Talisca, klasik bir 10 numara olmadığını vurguladı. "Beni 'modern futbolun 10 numarası' olarak tanımlayanlar var. Klasik bir oyuncu değilim. Kendimi Rivaldo'ya daha çok benzetiyorum, kalite açısından değil tabii…" sözleriyle dikkat çekti.

"TÜRKİYE, YOĞUNLUK AÇISINDAN BREZİLYA'NIN ÖNÜNDE"

Türk futboluna ilişkin algılara da değinen yıldız oyuncu, ligdeki rekabetin altını çizdi. Talisca, "Türk liginin birinci sınıf olmadığına dair bir fikir var ama kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Burada birçok güçlü takım var. Yoğunluk açısından Türkiye'nin Brezilya'nın önünde olduğuna şüphem yok" dedi.

"SADECE KARİYERİMİ DÜŞÜNSEYDİM MANU'YA GİDERDİM"

Geçmişteki kararlarına da değinen Talisca, "Sadece kariyerimi düşünseydim Manchester United'a giderdim ama aradaki fark çok büyüktü. Ailemin hayatını değiştirmek için doğru zamandı" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA SAYGI GÖRDÜM AMA REKABET VAR"

Türkiye'deki rekabet ortamını sevdiğini dile getiren Talisca, Beşiktaş dönemine ilişkin, "Beşiktaş'ta yaptıklarım saygı gördü ama her zaman o konuşmalar olur. Çok rekabet var ama ben seviyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM, RESMİ TEKLİF ALMADIM"

Talisca, kulüp tercihleriyle ilgili gelen sorulara da yanıt vererek, "Bana hep orada oynamak isteyip istemediğimi soruyorlar ama ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ve dürüst olmak gerekirse, resmi bir teklif bile almadım" sözlerini kullandı.