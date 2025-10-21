Talisca'dan ayrılık iddialarına jet hızında cevap
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, hakkında çıkan 'Brezilya'ya dönmek istiyor' yönündeki iddialara cevap verdi. Talisca, yaptığı paylaşımda "Sahte haberler başladı" ifadelerini kullandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
''SAHTE HABERLER BAŞLADI''
''Brezilya'ya dönmek istiyor'' şeklindeki çıkan haberlere cevap veren Talisca, sosyal medya hesabından "Sahte haberler başladı" paylaşımında bulundu.
NE OLMUŞTU?
ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin geçtiği habere göre; Talisca'nın Türkiye'de aradığı huzuru bulamadığı ve ülkesine dönme kararı aldığı belirtilmişti. Talisca'nın hayallerinden birinin Corinthians forması giymek olduğu dile getirilmişti.