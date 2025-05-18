Talisca 3. rap albümünü yayınladı

Talisca 3. rap albümünü yayınladı
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Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Anderson Talisca, yalnızca futbol sahasında değil, müzik dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Spark ismiyle müzik dünyasında yer edinen Brezilyalı futbolcu, üçüncü rap albümünü yayınladı. "Notas" adını taşıyan albüm, toplam 30 dakika süren 11 parçadan oluşuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca futbol kariyerinin yanı sıra müzik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

YENİ ALBÜMÜNÜ YAYINLADI

Spark ismiyle müzik dünyasında yer edinen Brezilyalı futbolcu, üçüncü rap albümünü yayınladı. "Notas" adını taşıyan albüm, toplam 30 dakika süren 11 parçadan oluşuyor.

Bu albümün, Talisca'nın müzik kariyerinde önemli bir kırılma noktası olduğu ifade ediliyor. Sokak kültürüyle bağ kurmaya çalışan futbolcu, şarkılarında hem klasik hip hop öğelerine hem de modern trap ritimlerine yer verirken, R&B tınılarını da müziğinde koruyor.

YAZIN KONSERLERE BAŞLAYACAK

Yeni albümünün çıkışının ardından Talisca'nın yaz döneminde, futbola verilen arada konserlerine başlaması ve bu konser takvimini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Talisca 3. rap albümünü yayınladı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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