Talasgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor'u mağlup etti
TFF 3. Lig 1. Grupta oynanan Talasgücü Belediyespor - Mardin 1969 Spor maçında ev sahibi ekip 2-0 galip geldi.
TFF 3. Lig 1.Grupta ligin 2. haftasında Talasgücü Belediyespor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahada oynanan karşılaşmayı ev sahibi Talasgücü Belediyespor 2-0'lık sonuçla kazanan taraf oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Yakup Bakır, Mürvet Yavuztürk, Erdinç Tufan
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Mahmuthan Samet Acar,, Akın Arıcan, Emir Özsoy (Berkay Öztuvan dk.69), Muhammed Emir Yıldırım (Taylan Özgün dk.74), Canberk Soykuvvet (Ercan Çifçi dk.69), Murat Şimşek (Murat Karadeniz dk.90+2), Mert Sarı, Süleyman Çelik (Ramazan Taş dk.74), Erkan Kapar
Mardin 1969 Spor: Ogün Samet Nuhoğlu, Gencay Erten, Arif Cılak (Habip Akman dk.59), Serdar Yiğit, Muhammet Beşir (Serkan Köse dk.73), Ali Kemal Özkan (Yasin Reis dk.73), Deniz Özyeşiller, Mustafa Emirhan Özyaşar (Ali Eren Karadağ dk.82), Ahmetcan Özdemir, Bekir Yücedağ (Berkay Sizer dk.82), Anıl Çıracı
Goller: Murat Şimşek (dk.52), Taylan Özgün (dk.85) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı Kartlar: Süleyman Çelik, Enes Eliaçık (Talasgücü Belediyespor) Emirhan Özyaşar, Ali Kemal, Habip Akman (Mardin 1969 Spor)
Kırmızı Kart: Anıl Çıracı (dk.90+6) (Mardin 1969 Spor) - KAYSERİ