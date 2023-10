Talasgücü Belediyespor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş'yı mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grupta ligin 4. haftasında Talasgücü Belediyespor ile Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş karşı karşıya geldi. Yağmur altında oynanan zorlu mücadeleyi 2-1'lık sonuçla kazanan Talasgücü Belediyespor oldu.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Berk Çekal, Adnan Akbulut, Hasan Hüseyin Yazıcılar

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Enes Eliaçık, Mahmuthan Samet Acar, Akın Arıcan, Emir Özsoy (Berkay Öztuvan dk. 69), Muhammed Emir Yıldırım (Taylan Özgün dk. 55), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet (Murat Karadeniz dk.83), Mert Sarı (Ercan Çiftçi dk.83), Süleyman Çelik (Ramazan Taş dk.69), Erkan Kapar

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Erdoğan Açar, Ayhan Gürbüz, Nebi Tiryakioğlu, Ömer Faruk Taş, Ümit Bayraktar, Batuhan Eren (Erdem Can Polat dk.90), Mehmet Can Yıldırım (Sertan İrkilmez dk.61), Taner Koç, Osman Can Kömürcü (Necati Atilla Karaca dk.61), Hüseyin Yıldız, Ali Kılıç

Goller: Muhammed Emir Yıldırım (dk.45+2), Taylan Özgün (dk.70) (Talasgücü Belediyespor), Ali Kılıç (dk.67) (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.)

Sarı Kartlar: Emir Özsoy, Mahmuthan Samet Acar, Taylan Özgün, Çağrı Tanırbilir (Talasgücü Belediyespor) Erdoğan Açar, Mehmet Can Yıldırım, Nebi Tiryakioğlu (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.) - KAYSERİ