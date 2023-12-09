Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler, maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile karşılaşacak.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, bu hafta deplasmanda mücadele edecek. Artvin temsilcisi Hopaspor ile 10 Aralık Pazar günü karşılaşacak sarı lacivertliler, hazırlıklarını tamamlayarak Karadeniz'e gitti. Talasgücü Belediyespor, Hopa İlçe stadında seyircisiz oynanacak maçta rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu, "Rakibimizle centilmence mücadele edip, maç sonunda 3 puanı almak arzusundayız" dedi.

Artvin Hopaspor ile Talasgücü Belediyespor arasında oynanacak maçı Egemen Artun, Mehmet Öcal, Şükrü Mert hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ