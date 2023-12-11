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Talasgücü Belediyespor Artvin Hopaspor'a 3-0 mağlup oldu

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TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Artvin Hopaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Artvin Hopaspor'un gollerini Ahmet Can Özer, Niyazi Çolak ve Batuhan Kurt attı.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Artvin Hopaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Hopa İlçe Stadı

Hakemler: Egemen Artun, Mehmet Öcal, Şükrü Mert

Artvin Hopaspor: Yusuf Aklan, Caner Solmaz, Halil Emre Yiğit, Ahmet Can Özer (Berkay Özer dk.75), Sercan Uslu, Ömercan Öndaş, Niyazi Çolak, Batuhan Kurt, Ramazan Özkabak, Mehmet Aytemiz (Bartu Albay dk.85), Yusuf Atasoy

Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Enes Eliaçık (Furkan İzin dk.77), Ercan Çiftçi, Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz (Muhammed Emir Yıldırım dk.66), Murat Demirezen (Erkan Kapar dk.72), Berkay Öztuvan, Emir Özsoy, Süleyman Çelik (Ramazan Taş dk.72), Akın Arıcan, Taylan Özgün (Samet Acar dk.66)

Goller: Ahmet Can Özer (dk.43), Niyazi Çolak (dk.57), Batuhan Kurt (dk.90+4) (Artvin Hopaspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Atasoy, Ömercan Öndaş (Artvin Hopaspor), Berkay Öztuvan (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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