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Talasgücü Belediyespor Artvin Hopaspor'a 3-0 mağlup oldu

11 Aralık 2023 11:08 Son Güncelleme: 11:10 Abone Ol

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Artvin Hopaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Artvin Hopaspor'un gollerini Ahmet Can Özer, Niyazi Çolak ve Batuhan Kurt attı.