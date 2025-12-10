Haberler

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'ndan çifte şampiyonluk

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'ndan çifte şampiyonluk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul sporları hentbol müsabakalarında hem yıldız kız hem de yıldız erkek kategorilerinde namağlup şampiyon olarak Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul sporları hentbol müsabakalarında hem yıldız kız hem yıldız erkek kategorilerinde namağlup şampiyon oldu.

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu okul sporlarında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Büyük bir katılım ile oynanan Kayseri okul sporları hentbol müsabakalarında hem kız hem de erkek takımlarında tek bir yenilgi almadan şampiyonluğa ulaşan takım, Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Okulda Fahri Antrenör olarak başarıda önemli bir pay üstlenen Ahu Topçu, başarının yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek, "Yaptığımız çalışma yaklaşık 4 senenin emeği olarak düşünülebilir. Uzun soluklu bir çalışma disiplin özverili aile ve her zaman destek veren okul yönetimi ile çok büyük bir başarının altına imza attığımızı söyleyebiliriz. Katılım sayısının da fazla olduğunu düşündüğümüzde hem kız hem erkek hentbol takımımızın şampiyonluk olması okul genelinde hentbol kültürünün oturması ile alakalıdır. Bu başarıda desteklerini esirgemeyen, Okul Müdürü Erol Sarı, Müdür Yardımcısı ÖmerMert ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şafak Afan hocamıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
title