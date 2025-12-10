Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu'ndan çifte şampiyonluk

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı okul sporları hentbol müsabakalarında hem yıldız kız hem yıldız erkek kategorilerinde namağlup şampiyon oldu.

Talas 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu okul sporlarında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. Büyük bir katılım ile oynanan Kayseri okul sporları hentbol müsabakalarında hem kız hem de erkek takımlarında tek bir yenilgi almadan şampiyonluğa ulaşan takım, Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde etti.

Okulda Fahri Antrenör olarak başarıda önemli bir pay üstlenen Ahu Topçu, başarının yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek, "Yaptığımız çalışma yaklaşık 4 senenin emeği olarak düşünülebilir. Uzun soluklu bir çalışma disiplin özverili aile ve her zaman destek veren okul yönetimi ile çok büyük bir başarının altına imza attığımızı söyleyebiliriz. Katılım sayısının da fazla olduğunu düşündüğümüzde hem kız hem erkek hentbol takımımızın şampiyonluk olması okul genelinde hentbol kültürünün oturması ile alakalıdır. Bu başarıda desteklerini esirgemeyen, Okul Müdürü Erol Sarı, Müdür Yardımcısı ÖmerMert ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Şafak Afan hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.