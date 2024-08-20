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Takımı WhatsApp'tan yönetecek! Okan Buruk Young Boys maçlarında kulübede yok

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen yıl Sparta Prag'a elendikleri maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle 2 maç men cezası almıştı. Deneyimli antrenör, bu ceza nedeniyle Young Boys maçlarında takımın başında olamayacak. Buruk, maç sırasında WhatsApp üzerinden yardımcılarıyla iletişimde olacak ve talimatlarını bu şekilde iletecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Young Boys karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bu ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak iki maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

TAKIMI WHATSAPP ÜZERİNDEN YÖNETECEK

Ancak Buruk, maç sırasında WhatsApp üzerinden yardımcılarıyla iletişimde olacak ve talimatlarını bu şekilde iletecek. Hatırlanacağı üzere daha önce sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Fatih Terim de benzer bir yöntemle takımını tribünden yönetmişti.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Sparta Prag Galatasaray Okan Buruk Young Boys Okan Buruk Spor Spor Haberler

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Yorumlar (3)

batur battaloglu:

mehmet büyükekşi geçsin takımın başına nasılsa boşta şuan

19
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MUSTAFA ALİ_5635:

İNŞALLAH 5 YER FRANSIZLAR.

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5
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Ünsal Erol:

Niye WhatsApp arayım konuşma yasayıda mi var

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