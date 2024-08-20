Takımı WhatsApp'tan yönetecek! Okan Buruk Young Boys maçlarında kulübede yok

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza nedeniyle Young Boys karşılaşmalarında yedek kulübesinde yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elendiği maçın ardından yaşanan olaylar nedeniyle bu ceza verildi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile oynanacak iki maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.

TAKIMI WHATSAPP ÜZERİNDEN YÖNETECEK

Ancak Buruk, maç sırasında WhatsApp üzerinden yardımcılarıyla iletişimde olacak ve talimatlarını bu şekilde iletecek. Hatırlanacağı üzere daha önce sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Fatih Terim de benzer bir yöntemle takımını tribünden yönetmişti.