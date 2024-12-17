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Acun Ilıcalı: Kulübü çok iyi yönetiyoruz

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili yaptığı açıklamada, kulübü çok iyi yönettiklerini belirtti. Bu sezon İngiltere Championship'te beklentilerin altında kalan Hull City, 21 maç sonunda topladığı 16 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaklaşan transfer dönemi öncesi Finansal Fair Play kurallarıyla ilgili konuştu.

Ilıcalı, "Taraftarlarımız endişe etmesin, kulübü çok iyi yönetiyoruz" dedi. Kulübün eski teknik direktörü Liam Rosenior'a hala ödeme yapıldığı iddialarını da yalanlayan Ilıcalı, "Bazı insanların Liam'a hala para ödediğimizi ve bu paranın Finansal Fair Play'den düştüğünü düşündüğünü duydum ama durum öyle değil. Liam'la yaptığımız anlaşma tazminatıydı. Liam şu anda Ligue 1'de, (Strasbourg Teknik Direktörü) ona bu zorlu ligde iyi şanslar diliyorum ama biz bundan hiçbir zarar görmüyoruz. Antrenörlerle yaptığımız anlaşmalar her zaman kulübün yararınadır. Elbette teknik direktörlerimiz ayrıldıklarında belli bir süre iş bulamazlarsa onlara destek olmak zorundayız ancak iş bulurlarsa ödeme yapmıyoruz. Dolayısıyla finansal yapı zarar görmüyor" şeklinde konuştu.

"GARANTİSİNİ VEREBİLİRİM"

Finansal Fair Play konusunda açıklamalarına devam eden Ilıcalı, "Unutulmaması gereken başka bir şey daha var. Geçen yıl çok yüksek bütçeli bir takımımız vardı ve Finansal Fair Play üç yıl üzerinden hesaplanıyor. Bazen yukarı çıkabiliyoruz ama bazen de dengelemek adına aşağıya düşmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Son olarak taraftarlara da mesaj gönderen Acun Ilıcalı, "Taraftarlarımıza, kulübü çok sağlıklı bir şekilde yönettiğimizin garantisini verebilirim ve elbette Jared Dublin ( Hull City Scout Şefi) yine transfer operasyonun bir parçası olacak. Taraftarlarımız endişe etmesin. Elbette sınırlarımız var ancak finansal fair play baskısı altında olduğumuz konusunda endişelenmemeliler. Bence kulübü çok iyi yönetiyoruz." dedi.

TAKIM DÜŞME HATTINDA

Bu sezon İngiltere Championship'te beklentilerin oldukça altında kalan Hull City, 21 maç sonunda topladığı 16 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Acun Ilıcalı: Kulübü çok iyi yönetiyoruz
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıkoray hüseyin kılıç:

iyi yönetiyormuş kulubü ligde son sırada darısı fenerbahçenin de başına

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Haber YorumlarıAyhan Kabadayı:

senden birşey olmaz ancak ortalığı birbirine katarsin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bu adam hep lafta kalıyor icraat 0

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Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

İnsallah tüm kulvarda çıktığı gibi dibi de görür Çünkü gerçekten çok yalanci iki yüzlü Nasıl bi adam nasıl bi karakteri var yalısı var Bildiğin yap boz gibi Herseye bi kılıf Bi bahane Bittiğin günude görürüz dileklerimle

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Haber Yorumlarımustafa sevik:

işine bak acun

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Haber YorumlarıAbdullah Tekin:

Youtube’a “Kemal Belgin Acun” yazın gerçekleri öğrenin

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