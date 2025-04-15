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Takımda kalması mucize olur! Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası

Takımda kalması mucize olur! Beşiktaşlıların uykularını kaçıracak Rafa Silva iddiası
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Beşiktaş'ta taraftarların sevgilisi haline gelen Rafa Silva, performansıyla İtalyan devi Inter'in radarına girdi. Serie A liderinin sezon sonunda Portekizli yıldız için siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor.

Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta dikkat çekenlerin başında Rafa Silva geliyor. Sezon başında siyah-beyazlılara imza atan Portekizli yıldıza talip çıktı.

INTER TALİP OLDU

Silva, bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarların ve takımın vazgeçilmezi olurken, Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekti. 31 yaşındaki orta sahayıu isteyen kulüplerin başında İtalya Serie A lideri Inter geliyor. Milano ekibi, gelecek sezon Rafa'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Beşiktaş'a imza atan Rafa Silva, tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 3.665 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asistlik performansıyla 25 gole direkt etki etti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Rafa'nın siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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