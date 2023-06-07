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Takım onu unutmadı! Beşiktaş'la son maçına çıkan Atiba'ya arkadaşlarından büyük jest

Spor Haberleri

Süper Lig devi Beşiktaş'la son maçına çıkacak olan Atiba'ya takım arkadaşlarından bir jest geldi. Siyah-beyazlı oyuncular, ısınmaya "Thank you Atiba" yazılı tişörtlerle çıktılar.

Ligin son haftasında Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlı futbolcular takımla son maçına çıkacak olan Atiba için bir jestte bulundular.

SAHAYA ATIBA TİŞÖRTLERLE ÇIKTILAR

Siyah-beyazlıların efsane kaptanı Kanadalı Atiba Hutchinson, Konyaspor maçıyla birlikte Vodafone Park'taki son maçına çıkacak. Bu maç öncesi Kanadalı oyuncuya özel bir veda hazırlandı. Beşiktaşlı futbolcular ısınmaya 'Thank you Atiba' tişörtleriyle çıktı. Ceza sahasının ortasına 'Ayrılıklar da sevdaya dahil' pankartı açıldı.

Takım onu unutmadı! Beşiktaş'la son maçına çıkan Atiba'ya arkadaşlarından büyük jest

PLAKET VERİLDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba'ya özel plaketini takdim etti. Taraftarlar tarafından stadın kenarından Atiba'ya çiçekler atıldı.

Takım onu unutmadı! Beşiktaş'la son maçına çıkan Atiba'ya arkadaşlarından büyük jest

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Atiba Hutchinson Beşiktaş Spor Haberler

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