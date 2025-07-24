Takım küme düşme hattına girdi! Neymar taraftarları kavgaya çağırdı

Takım küme düşme hattına girdi! Neymar taraftarları kavgaya çağırdı
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Takım küme düşme hattına girdi! Neymar taraftarları kavgaya çağırdı
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Brezilya Serie A'da Santos, Internacional'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası Santos'un yıldız futbolcusu Neymar, tribünler ile kavga etti. Neymar, maç esnasında etkili bir performans sergileyerek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Ancak bu çabaları, Santos'un mağlubiyetini engelleyemedi. Mağlubiyetin ardından Santos 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

Brezilya Serie A'da İnternacional'a 2-1 mağlup olan Santos'ta dünyaca ünlü yıldız Neymar çileden çıktı. Tribünler ile kavga eden Neymar taraftarları kavga etmeye çağırdı.

Santos'un yıldız futbolcusu Neymar, Internacional karşısında sahada gösterdiği performans kadar maç dışındaki davranışlarıyla da dikkat çekti. 10 numaralı formasıyla etkili bir oyun sergileyen yıldız isim, karşılaşmada takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

TAKIM DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Vila Belmiro'da oynanan mücadelede Neymar, rakip kaleye üç isabetli şut gönderdi, bir topu direkten döndü ve oyunu yönlendirmek için sürekli sorumluluk aldı. Ancak bu çabalar, Santos'un mağlubiyetini engelleyemedi. İnternacional'e 2-1 kaybeden Santos, mağlubiyetin ardından 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.

"GEL, KAVGA EDELİM"

Mücadelenin son anlarında Neymar ile bir Santos taraftarı arasında sözlü bir gerginlik yaşandı. Tribünlerden gelen tepkilere sinirlenen yıldız oyuncu, taraftarı adeta kavgaya davet etti. Bu anlar kameralara yansıdı ve büyük yankı uyandırdı. Seyirci ile tartışması ve kavgaya çağırması büyük eleştirilere neden olan Neymar için 'Bu nasıl futbol yıldızı?' yorumları yapıldı.

DEVRE ARASINDA KALECİ İLE TARTIŞTI

İlk yarının sonunda, Neymar ile Internacional kalecisi Rochet arasında sert bir söz dalaşı yaşandı. İki oyuncu soyunma odasına giderken gerilim tırmandı ve güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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