Takım BAL'a çıkınca sponsor olan yöneticiye kulübü satmak istedi

KARABÜK (İHA) - Karabük Cengiz Ünal 1.Amatör Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayarak Bölgesel Amatör Ligi'e (BAL) yükselmeye hak kazanan Adatepe Dökecekspor'da takımın sponsoru ve yöneticisi Adem Aydım takımdan desteğini çektiğini açıkladı.

Adatepe Dökecekspor Kulüp Başkanı Onur Akbaş, şampiyonluğun üstünden iki gün sonra takım için büyük bir bütçe ile sponsor desteği sağlayan Adam Aydım'a sadece kendisi ve yönetici arkadaşları için büyük miktarda para isteyince Aydım takımdan desteğini çektiğini açıkladı.

Aydım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2021 - 2022 Futbol Sezonu şampiyonu Adatepe Dökecekspor'dan tarafına yapılan yanlış dolayısıyla bugün itibariyle tüm desteğini çektiğini belirtti.

Aydım, sezon başından bu yana geçen zamanda şehrin dinamiklerini harekete geçirdiklerini vurgulayarak, " Karabük'ün akımı sloganı ile girmiş olduğumuz ligde şampiyonluk sevinci üzerinden üç gün geçmeden kulüp başkanı Onur Akbaş'ın kendisi ve yönetimi adına para talep etmesi, aynı zamanda 'Abi hepimiz asgari ücret ile çalışan borç harç içinde ay sonunu getirmeye çalışan insanlarız. Aramızda evlenecekler var. Varsa yoksa topçulara yedirdi bize beş kuruş parası geçmedi diye alınanlar var ve eğer sen almayacaksan kulübe talip çok' gibi konuşması Karabük'ün geleceğinden çok kendi menfaatleri doğrultusunda ihanetinin göstergesidir. Bende bu söylemler karşısında, güven, karakter ve yolun sonunda yapılan yanlışı dikkate alarak bugün itibariyle Adatepe Dökecekspor'dan maddi manevi tüm desteğimi çekmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Aydım, bu zamana kadar taraflı tarafsız vermiş oldukları destekler için, kendilerini gönüllerine yazan Karabük halkına, futbolcularına ve teknik ekibine teşekkür etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Spor