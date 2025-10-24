Haberler

Tai Chi Sporcusu Liyne Nisa Akgül, Uluslararası Başarılar Elde Etti

Tai Chi Sporcusu Liyne Nisa Akgül, Uluslararası Başarılar Elde Etti
İzmir'de yaşayan Liyne Nisa Akgül, park ve bahçelerde yaptığı antrenmanlarla Türkiye şampiyonluğu ve Balkan şampiyonluğu kazandı. Dünya şampiyonasında üçüncü olan genç sporcu, gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Uzakdoğu kökenli tai chi sporcusu Liyne Nisa Akgül, park ve bahçelerde yaptığı antrenmanlarla uluslararası başarılar elde etti.

İzmir'de yaşayan ve babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta sporla tanışan Liyne Nisa Akgül (20), 5 yıl önce profesyonel olarak tai chi'ye başladı. Spora uygun salon bulamayan Liyne Nisa, antrenör Resul Sadeki ile haftada 3 gün park ve bahçelerde antrenman yapıyor.

Başarılı sporcu, emeklerinin karşılığını ulusal ve uluslararası başarılarla aldı, 5 yılda birçok kez Türkiye şampiyonu, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Balkan şampiyonu oldu. Geçen yıl Singapur'da düzenlenen dünya şampiyonasında mücadele eden genç sporcu, buradan da dünya üçüncülüğü ile döndü. Liyne, gelecek yıl Bulgaristan'da düzenlenecek şampiyonada dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

"Bu spora genel olarak ilk başladığımdan beri açık alandaydık"

Liyne Nisa Akgül, AA muhabirine bu sporu severek yaptığını söyledi. Tai chi için "taolu halısı" olan, geniş bir spor salonu gerektiğini anlatan Liyne Nisa Akgül, şöyle konuştu:

"Profesyonel taolu halısı dediğimiz bir halımız var. Fakat buna sürekli erişemiyoruz. Sadece yarışmalara gittiğimiz zaman yarışabiliyoruz. Çünkü Türkiye'ye Çin'den geliyor. Bu nedenle de yarışmalar dışında çok fazla bu halıda çalışma şansımız olmuyor. Bizim belirli bir spor salonumuz olmadığı için mecburen farklı park ve bahçeleri kullanıyoruz."

Sporcu, dünya üçüncülüğüyle yetinmek istemediğini ifade ederek, dünya şampiyonu olmak istediğini sözlerine ekledi.

Antrenör Resul Sadeki de wushunun bir branşı olan tai chi'nin Asya ülkelerinde çok yaygın olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de de ilgi duyanların sayısının arttığını belirten Sadeki, soğuk ve sıcak hava ile yağmurda bile antrenman yaptıklarını söyledi.

Sadeki, taolu halısı olan bir salonun kendilerinin işini kolaylaştıracağını ifade ederek, "Rakiplerimiz en iyi salonlarda antrenman yapıyorlar. Ona rağmen üçüncü olduk. Liyne bu şartlarda, taolu halısı ve salon yokken dünya üçüncüsü oldu. Özel ayakkabılar gerekiyor. Özel bir kılıç gerekiyor. Herkes madalya alabilir ama bunun devamı önemli. Biz devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
