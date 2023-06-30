Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Türk güreşine yönetim alanında hizmet edecek

2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporu bırakacak olan Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nde yöneticilik görevine başladılar. Kayaalp grekoromen stilden sorumlu asbaşkan, Akgül ise serbest stilden sorumlu asbaşkan oldu. İkili, Türk güreşine yönetim alanında hizmet etmeyi planlıyor.

Rıza Kayaalp : Artık Türk güreşine yönetim alanında hizmet edeceğim

Taha Akgül : Çok zor şartlarda bu başarıları elde ettik. Hiçbir başarımız tesadüf değildir

ERCAN ATA, ANKARA / - 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra aktif sporu bırakacaklarını açıklayan ağır sıklette dünyanın en iyi güreşçileri olan Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nde yöneticiliğe ilk adımı attılar.

Serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kıran Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanlığı yapan Akgül, 3 kez Dünya (2014, 2015, 2022) ve 10 kez Avrupa (2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) şampiyonu oldu. Taha Akgül, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda altın, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazandı.