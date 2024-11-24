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Taekwondo Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek'ten Teşekkür Mesajı

Taekwondo Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek'ten Teşekkür Mesajı
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Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılan ERVA Spor Kulübü ve Kayseri Emniyet Spor Kulübü sporcularına teşekkür etti. Vali Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a destekleri için minnettar olduğunu belirtti.

Taekwondo Kayseri İl Temsilcisi Özben Şimşek; ERVA Spor Kulübü sporcularının Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılımlarından dolayı Vali Gökmen Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a teşekkürlerini iletti.

Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek; Kayseri Emniyet Spor Kulübü sporcusu Beril Yeşil ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Dağlı'nın Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şimşek açıklamasında; "Biz de Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği olarak ilimize birçok sporcu kazandıran ve başarıları ile gurur duyduğumuz Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ERVA Spor Kulübü yetkililerimize ve antrenör kardeşlerimize sporcularımıza başarılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Kayseri'ye geldiği günden bu yana şehirde taekwondo sporuna ve sporcu antrenör kardeşlerimize bir ağabey, bir arkadaş yakınlığı ile gönülleri fetheden Valimiz Gökmen Çiçek ve Kıymetli İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Biz Kayseri'de çok büyük bir aileyiz, her şey Kayseri taekwondo spor okullarımız ve kıymetli yavrularımız için, durmak yok" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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