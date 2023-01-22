Tabelayı görenler gözlerine inanamadı! Galatasaray Kadın Futbol Takımı, gol olup yağdı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Ataşehir Belediye Spor'u 9-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaraylı futbolcuların gol sevinçlerinde yaptığı kutlamalar, renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında karşılaştığı Ataşehir Belediye Spor'u 9-0 gibi farklı skorla mağlup etti. İBB Esatpaşa Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a maçı kazandıran golleri16 ve 26. dakikada Yağmur Uraz, 33. dakikada Ebru Topçu, 54 ve 57. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 82 ve 87. dakikalarda Elena Santos, 83 ve89. dakikalarda Berna Yeniçeri kaydetti.

13 GOLLÜ MAÇ AKILLARDA

Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda Kireçburnu'nu 13-1'lik skorla mağlup etmişti. Sarı-Kırmızılılar bu sezon 55 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Puanını 36'ya yükselten Aslan, liderliğe oturdu.

KEREM VE ICARDI SEVİNCİ

Kadın futbolcular, Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun popülerleşen sevinçleriyle kutlamalarını yaptı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.