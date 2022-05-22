Tabelada numarası yandı, stat yıkıldı! Burak Yılmaz kafasının üstüne vura vura oyundan çıktı - Haberler

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Tabelada numarası yandı, stat yıkıldı! Burak Yılmaz kafasının üstüne vura vura oyundan çıktı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fransa Ligue 1'in son haftasında Lille, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma öncesinde takımdan ayrılacağını açıklayan Burak Yılmaz, 81. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcumuzun oyuncu değişikliği için tabelada numarası yandığı anda ise tribünde tüm taraftarlar ayağa kalkarak alkış tufanı koparttı. Burak Yılmaz ise kendisine veda eden taraftarlara, elini kafasının üzerine vurarak "Başımın üzerindesiniz" mesajı verdi.

Lille ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 38. ve son haftasında Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadele, Burak Yılmaz'ın da Lille formasıyla son maçı oldu.

Tabelada numarası yandı, stat yıkıldı! Burak Yılmaz kafasının üstüne vura vura oyundan çıktıGörüntü: Beinsports

BURAK YILMAZ VEDA ETTİ

Ev sahibi ekibin gollerini 11. ve 88. dakikalarda Weah kaydetti. Rennes'in golleri ise 41. dakikada Bourigeaud ve 90+3.dakikada Guirassy'den geldi. Geçtiğimiz günlerde Lille'e sosyal medyadan veda eden Burak Yılmaz ise Fransız ekibiyle çıktığı son maçta 81 dakika oyunda kaldı.

Tabelada numarası yandı, stat yıkıldı! Burak Yılmaz kafasının üstüne vura vura oyundan çıktıGörüntü: Beinsports

TARAFTARLAR ALKIŞLARLA UĞURLADI

81. dakikada Burak Yılmaz'ın değişiklik için tabelada numarası yandığında tüm stat ayağa kalktı. Taraftarlar alkışlarla milli futbolcuya veda etti. Burak Yılmaz ise taraftarın bu hareketine karşılık olarak oyundan çıkarken kafasının üzerine vurarak tribünleri dolduranlara "Başımın üzerindesiniz" mesajı verdi.

Tabelada numarası yandı, stat yıkıldı! Burak Yılmaz kafasının üstüne vura vura oyundan çıktıGörüntü: Beinsports

Tabelada numarası yandı, stat yıkıldı! Burak Yılmaz kafasının üstüne vura vura oyundan çıktıGörüntü: Beinsports

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Burak Yılmaz, Spor, Haberler

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