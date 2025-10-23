Haberler

Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Stuttgart maçına yedek kulübesinde başlayan Sebastian Szymanski, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golün ardından gol sevincini yaptı. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.
  • hafta maçında Stuttgart'ı 1-0 yendi.
  • Kerem Aktürkoğlu, 34.
  • dakikada penaltıdan gol atarak Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
  • Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini yedek kulübesinden taklit etti.
  • Szymanski'nin bu hareketi sosyal medyada viral oldu ve binlerce beğeni aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SZYMANSKI'DEN KEREM SEVİNCİ

Zorlu maçın ilk yarısında dikkat çeken bir an yaşandı. Fenerbahçe, 34. dakikada kazanılan penaltının ardından milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Alman ekibi karşısında 1-0 öne geçti. Polonyalı futbolcu Szymanski, takım arkadaşı Kerem'in golünün ardından yedek kulübesinden çıkarak milli futbolcunun gol sevincini art arda taklit etti.

BU ANLAR KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Sebastian Szymanski'nin bu gol sevinci, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Bu görüntüler, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

İşte o anlar;

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
