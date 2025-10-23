Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci
Fenerbahçe'de Stuttgart maçına yedek kulübesinde başlayan Sebastian Szymanski, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golün ardından gol sevincini yaptı. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
SZYMANSKI'DEN KEREM SEVİNCİ
Zorlu maçın ilk yarısında dikkat çeken bir an yaşandı. Fenerbahçe, 34. dakikada kazanılan penaltının ardından milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Alman ekibi karşısında 1-0 öne geçti. Polonyalı futbolcu Szymanski, takım arkadaşı Kerem'in golünün ardından yedek kulübesinden çıkarak milli futbolcunun gol sevincini art arda taklit etti.
BU ANLAR KISA SÜREDE VİRAL OLDU
Sebastian Szymanski'nin bu gol sevinci, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Bu görüntüler, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.
