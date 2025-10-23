Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Stuttgart, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

SZYMANSKI'DEN KEREM SEVİNCİ

Zorlu maçın ilk yarısında dikkat çeken bir an yaşandı. Fenerbahçe, 34. dakikada kazanılan penaltının ardından milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Alman ekibi karşısında 1-0 öne geçti. Polonyalı futbolcu Szymanski, takım arkadaşı Kerem'in golünün ardından yedek kulübesinden çıkarak milli futbolcunun gol sevincini art arda taklit etti.

BU ANLAR KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Sebastian Szymanski'nin bu gol sevinci, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Bu görüntüler, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

İşte o anlar;