Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta tamamlandı, Giresun maçı tatil edildi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta tamamlandı, Giresun maçı tatil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Haftanın maçlarında Galatasaray, 1207 Antalyaspor'u 4-0 yenerken Ünyespor-Giresun Sanayispor karşılaşması konuk ekibin eksik oyuncuyla çıkması nedeniyle tatil edildi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sultanbeyligücüspor-Hakkarigücüspor: 1-3
1207 Antalyaspor- Galatasaray : 0-4
Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Bakırköy Kadın Futbol: 2-6
Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Yüksekovaspor-Fenerbahçe arsaVev: 1-1
Beşiktaş-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol: 3-0
Haymanaspor-Trabzonspor: 0-4
Bu arada Safi MCL Bentonit Ünyespor- Giresun Sanayispor maçı, konuk ekibin sahaya eksik oyuncuyla çıkması nedeniyle tatil edildi.