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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta tamamlandı, Giresun maçı tatil edildi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı. Haftanın maçlarında Galatasaray, 1207 Antalyaspor'u 4-0 yenerken Ünyespor-Giresun Sanayispor karşılaşması konuk ekibin eksik oyuncuyla çıkması nedeniyle tatil edildi.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sultanbeyligücüspor-Hakkarigücüspor: 1-3

1207 Antalyaspor- Galatasaray : 0-4

Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Bakırköy Kadın Futbol: 2-6

Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2

Yüksekovaspor-Fenerbahçe arsaVev: 1-1

Beşiktaş-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol: 3-0

Haymanaspor-Trabzonspor: 0-4

Bu arada Safi MCL Bentonit Ünyespor- Giresun Sanayispor maçı, konuk ekibin sahaya eksik oyuncuyla çıkması nedeniyle tatil edildi.

Kaynak: AA
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