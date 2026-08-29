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Amed'den Giresun'a 7 Gollü Tarihi Fark

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 yendi. Maç, ev sahibinin 9 kişi başlayıp sakatlıklar sonrası hakemin kural gereği 45+1'de bitirdiği karşılaşmayla sonuçlandı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Giresun Sanayispor'u 7-0 yendi.

75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan maçta konuk takım, 14. dakikada Ines Maague, 17. dakikada Nazlı Örnek, 22 ile 24. dakikalarda Buket Karadağ, 27. dakikada Meryem Sevent, 34. dakikada Vina Comoja ve 39. dakikada Sara Vranic'in attığı gollerle ilk yarıyı 7-0 önde bitirdi.

Maça 9 futbolcu ile başlayan Giresun Sanayispor'da ilk yarının sonlarında iki futbolcu ve 45+1. dakikada bir futbolcu daha sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın hakemi, kural gereği maçı 45+1. dakikada bitirdi.

Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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