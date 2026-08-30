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Al Hilal, Ollie Watkins Transferini Resmen Açıkladı

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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiliz forvet Ollie Watkins'i kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiliz forvet Ollie Watkins'i kadrosuna kattı.

Al Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ollie Watkins, 2020 yılından beri formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz basınına göre, Al Hilal bu transfer için Aston Villa'ya 50 milyon sterlin ödeyecek.

Kaynak: AA
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