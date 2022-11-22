Suudi Arabistan kalecisi, Messi'nin attığı gol öncesi yaptığı hareketle dalga konusu oldu

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Arjantin'in tüm umutlarını bağladığı Lionel Messi, henüz maçın 10. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in penaltı vuruşundan önce köşeyi göstermesi ise gündem oldu. Messi'nin Owais'in gösterdiği köşeye vurarak golü atmasından sonra Suudi kaleci sosyal medyada dalga konusu oldu.