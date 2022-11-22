Suudi Arabistan kalecisi, Messi'nin attığı gol öncesi yaptığı hareketle dalga konusu oldu
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2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Arjantin'in tüm umutlarını bağladığı Lionel Messi, henüz maçın 10. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in penaltı vuruşundan önce köşeyi göstermesi ise gündem oldu. Messi'nin Owais'in gösterdiği köşeye vurarak golü atmasından sonra Suudi kaleci sosyal medyada dalga konusu oldu.
Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda hesabı çok erken açtı. 10. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Messi'nin golünde Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in hareketi olay oldu.
SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Arjantin'in tüm umutlarını bağladığı Lionel Messi, 10. dakikada penaltıdan Suudi Arabistan filelerini havalandırdı. Arjantinli yıldızın attığı gol öncesi Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in köşe göstererek sosyal medyada dalga konusu oldu.
KÖŞEYİ GÖSTERDİ, GOLÜ YEDİ
Suudi Arabistan'ın kalecisi Al Owais, Lionel Messi topa vurmadan önce eliyle sağ köşeyi gösterdi. Lionel Messi ise Suudi kalecinin gösterdiği köşeden topu ağlara gönderdi. Yaşanan olay sonrası futbolseverler sosyal medyada Owais için "Hem köşeyi gösterdi hem golü yedi", "Messi'ye köşeyi göstererek hata yaptın" gibi yorumlar yapıldı.